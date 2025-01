news

SARONNO – Questa mattina, lunedì 13 gennaio, gli studenti dell’Itis Riva di via Carso hanno manifestato fuori dai cancelli della scuola, sfidando il freddo pungente. La protesta, pacifica e ordinata, è stata organizzata per denunciare le gravi carenze strutturali dell’istituto. “Molte aule non hanno termosifoni funzionanti, e in alcuni laboratori piove. È impossibile studiare in queste condizioni”, hanno spiegato i rappresentanti degli studenti in una nota diffusa via WhatsApp.

Nonostante il freddo, numerosi ragazzi sono rimasti all’esterno dopo il suono della seconda campanella delle 8.10. Il gesto simbolico è stato accompagnato dal lancio di un fumogeno e qualche petardo, senza però ostacolare il traffico nella stretta via Carso.

La preside Monica Zonza ha incontrato gli studenti ribadendo il suo impegno e ricordando gli interventi già avviati, come il progetto di riqualificazione dei bagni approvato dalla Provincia di Varese lo scorso dicembre.

QUI LE PAROLE DI KHALED KHOUNI

