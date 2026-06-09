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SARONNO – “Ma mi faccia il piacere”. Si è scomodata perfino una celebre battuta di Totò durante il consiglio comunale di ieri sera, teatro di un acceso botta e risposta tra il presidente del consiglio comunale Francesco Licata e l’ex sindaco Augusto Airoldi. Al centro dello scontro un emendamento presentato durante la discussione della mozione sul commercio proposta da Forza Italia.

La tensione è salita quando Airoldi ha cercato di introdurre un emendamento alla mozione. Licata ha contestato la procedura sostenendo che il testo fosse stato preparato prima della seduta e che quindi avrebbe dovuto essere depositato nei termini previsti dal regolamento.

Secondo il presidente del consiglio comunale, gli emendamenti possono essere presentati nel corso della seduta solo come conseguenza della discussione in aula. “Lei si è preparato un emendamento a casa e avrebbe dovuto presentarlo quattro giorni lavorativi prima della seduta. Il suo emendamento non è ammissibile”, ha affermato Licata durante il confronto.

Di diverso avviso Augusto Airoldi, che ha contestato l’interpretazione del regolamento. L’ex sindaco ha sostenuto che la norma stabilisce quando un emendamento può essere presentato, ma non quando debba essere materialmente preparato. “Lei mi può dire quando posso presentare l’emendamento, non quando lo posso preparare. Il regolamento mi chiede di venire in consiglio comunale edotto delle cose che devo dire”, ha replicato.

Il confronto è proseguito per diversi minuti tra richiami al regolamento e reciproche contestazioni. Licata ha ribadito più volte che l’emendamento non poteva essere accolto perché predisposto prima della seduta e non depositato nei tempi previsti, mentre Airoldi ha insistito sulla legittimità della sua iniziativa, sostenendo che il regolamento non vieta di arrivare in aula con un testo già elaborato.

Un episodio che ha animato la seduta consiliare e che ha evidenziato ancora i limiti di un regolamento che attende da anni di essere rinnovato, semplificato e snellito.

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