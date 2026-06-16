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SARONNO – Dalla sicurezza percepita all’accessibilità degli spazi pubblici, passando per il decoro urbano e la vivibilità dei quartieri. Sabato pomeriggio, nell’ambito dell’iniziativa “Affamati di idee” che ha accompagnato l’apertura del cortile di Palazzo Visconti, è stato presentato il progetto “Saronno Crowdmap”, realizzato dalle studentesse dell’Istituto tecnico commerciale statale Gino Zappa in collaborazione con il Comune.

A illustrare il lavoro sono state alcune delle giovani protagoniste del progetto, che hanno raccontato il percorso svolto nelle ultime settimane insieme ai docenti e ai professionisti coinvolti. L’obiettivo è creare una mappa digitale partecipata della città, capace di evidenziare punti di forza e criticità del territorio attraverso un’analisi diretta degli spazi urbani.

Le studentesse hanno spiegato di aver iniziato i rilievi a maggio, suddividendo il territorio in diverse aree di osservazione e raccogliendo informazioni su sicurezza, manutenzione e accessibilità. Per ogni zona sono state predisposte schede dedicate e sono stati effettuati sopralluoghi con strumenti di geolocalizzazione, fotografie e osservazioni sul campo.

Il progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa “Saronno Crowdmap”, approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessora alle Pari Opportunità Lucy Sasso. L’iniziativa prevede una mappatura urbana partecipativa e inclusiva della città, con il coinvolgimento diretto degli studenti dello Zappa nelle attività di raccolta e analisi dei dati. Le prime indagini si concentrano sulle aree del centro cittadino e della zona della stazione ferroviaria, con particolare attenzione ai temi della mobilità, della sicurezza urbana, dell’accessibilità e della qualità degli spazi pubblici.

Per la realizzazione delle mappe viene utilizzato il software QGIS, che consentirà di trasformare i dati raccolti in uno strumento consultabile e utile sia ai cittadini sia all’amministrazione comunale. Le informazioni raccolte potranno infatti contribuire a orientare future scelte urbanistiche e interventi sul territorio.

Durante la presentazione le studentesse hanno sottolineato il valore formativo dell’esperienza, evidenziando l’importanza del confronto con professionisti, associazioni e realtà del territorio. Un’occasione che ha permesso loro di applicare sul campo competenze acquisite a scuola e di contribuire concretamente alla conoscenza della città che vivono ogni giorno.

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