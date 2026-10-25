Saronno si ritrova intorno al Crocefisso con l’amatissimo don Alberto e il diacono Federico Bisi
SARONNO – Don Alberto Corti ha presieduto la processione, mentre il diacono Federico Bisi ha portato la corona di spine e eletto la preghiera di San Francesco: sono due immagini della Festa del Trasporto che oggi, domenica 25 ottobre, ha riunito tanti fedeli nelle vie del centro.
Per don Alberto, nel cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, è stata anche l’occasione per ringraziare la comunità saronnese: “Grazie per quello che io ho potuto ricevere dalla testimonianza di fede vostra”. Un legame ricordato insieme alla sua prima partecipazione alla processione, nel 2007.
Il crocifisso è stato accompagnato su un carrellino ornato di rose e garofani rossi. Un’opera della seconda metà del Cinquecento, restaurata nel 2021 anche per riparare le fessurazioni provocate nel tempo dagli spostamenti durante le processioni.
A guidare la preghiera è stato il pensiero di san Francesco. Il prevosto don Giuseppe Marinoni ha invitato a vivere una fede capace di trasformarsi in amore e servizio: “Possiamo fare qualcosa se davvero i nostri cuori sono ardenti”.
Presenti la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, assessori e consiglieri. Dopo aver seguito il percorso cittadino, tanti fedeli sono entrati nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo per il tradizionale bacio al crocifisso, concludendo insieme il pomeriggio di preghiera.
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