SARONNO – I binari della terza stazione ferroviaria più trafficata della Lombardia, quella di Saronno, sono stati bloccati da circa 500 manifestanti pro Gaza. La mobilitazione, collegata alle iniziative nazionali per chiedere la fine del conflitto e in solidarietà alla Global Sumud Flottilla, ha avuto ripercussioni sull’intera rete Trenord.

Mentre gli attivisti camminavano lungo i binari sventolando bandiere palestinesi e leggendo messaggi di solidarietà alla popolazione di Gaza, gli altoparlanti delle stazioni ripetevano annunci sullo stop alla circolazione ferroviaria dovuto all’occupazione in corso a Saronno.

La protesta ha bloccato completamente i treni in arrivo e in partenza, aggravando una situazione già complicata dallo sciopero nazionale del trasporto. Molti viaggiatori, colti di sorpresa dall’interruzione, hanno cercato soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni, affollando bus sostitutivi e condividendo passaggi in auto.

Un’azione pacifica ma di forte impatto che ha messo in evidenza, ancora una volta, la determinazione del movimento pro Palestina anche nella città degli amaretti.

