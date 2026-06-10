news

SARONNO – Pioggia battente, strade allagate e una breve ma intensa grandinata. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Saronno, dove il maltempo si è manifestato con particolare intensità nel giro di pochi minuti. Dopo una giornata caratterizzata dal caldo, il cielo si è rapidamente oscurato e attorno alle 15.30 sono iniziate le prime precipitazioni. Poco dopo si è abbattuto sulla città un forte acquazzone che ha provocato ristagni d’acqua in diverse vie e rallentamenti alla circolazione.

Alla pioggia si è aggiunta anche la grandine. I chicchi, pur non essendo di grandi dimensioni, sono caduti in notevole quantità, ricoprendo per alcuni minuti strade, marciapiedi e piazze. Lo scenario ha ricordato quasi una nevicata estiva, senza però che siano stati segnalati danni particolari.

Molti cittadini sono stati sorpresi dal peggioramento improvviso delle condizioni meteo e hanno cercato riparo nei negozi, sotto i portici o alle fermate dei mezzi pubblici. Disagi limitati anche per il traffico, con gli automobilisti costretti a ridurre la velocità a causa della scarsa visibilità e dell’acqua presente sull’asfalto.

L’episodio è comunque durato poco. Nel volgere di una mezz’ora il temporale si è progressivamente attenuato e già dopo le 16 sono ricomparse le schiarite, con il sole che ha fatto nuovamente capolino tra le nuvole riportando la situazione alla normalità.

10062026