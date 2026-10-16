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SARONNO – Mattinata di mobilitazione studentesca oggi, venerdì 16 ottobre, con gli studenti delle scuole superiori saronnesi protagonisti di una manifestazione che dovrebbe attraversare il quartiere scolastico, dirigendosi verso il centro cittadino. Al centro della protesta la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione e di interventi per migliorare le condizioni degli edifici scolastici. La manifestazione si svolge in concomitanza con lo sciopero nazionale del personale scolastico proclamato dal sindacato Sisa.

La mattinata era iniziata con un episodio al liceo scientifico G.B. Grassi, dove il cancello d’ingresso era stato bloccato con catene e lucchetto. Per consentire l’accesso alla scuola erano intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che avevano rimosso il blocco.

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16102026

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