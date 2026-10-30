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SARONNO – Striscioni, cartelli e un centinaio di studenti in marcia per le vie cittadine. Questa mattina, venerdì 30 ottobre, il centro di Saronno è stato attraversato dal corteo organizzato dal collettivo Praxis per chiedere maggiore attenzione alla sicurezza nelle scuole, al diritto allo studio e ai diritti degli studenti.

La manifestazione è partita attorno alle 9 dalla zona scolastica, ha attraversato il sottopasso di via I Maggio ed è entrata nel centro storico da corso Italia, attirando la curiosità di numerosi passanti. L’arrivo, attorno alle 10, in piazza Libertà, dove i ragazzi hanno dato vita a un breve sit-in tra le casette del mercatino del Trentino, uno scenario decisamente insolito per una manifestazione studentesca.

Il corteo si è svolto senza tensioni, con la presenza delle forze dell’ordine lungo il percorso.

Nel video, alcuni momenti della manifestazione, dal passaggio nelle vie del centro fino all’arrivo in piazza Libertà.

30102026

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