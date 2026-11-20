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SARONNO – Due ore di manifestazione, tra cori, slogan, cartelli ironici e fumogeni. Questa mattina, venerdì 20 novembre, gli studenti delle scuole superiori di Saronno sono scesi in strada per protestare contro il caro vita, il riarmo e le condizioni degli edifici scolastici, chiedendo maggiori investimenti nell’istruzione.

Il corteo è partito alle 9 dal quartiere scolastico, attraversando diverse strade cittadine e provocando temporanee interruzioni della circolazione. Una delle soste principali si è svolta alla rotonda tra via Novara e via Primo Maggio, dove i ragazzi hanno scandito slogan e tenuto interventi al megafono.

Tra i cartelli esposti, frasi come «Sono il futuro ma senza un futuro» e «Il Governo mantiene meno promesse del mio ex». La manifestazione, organizzata nella giornata dello sciopero generale nazionale, si è conclusa attorno alle 11 in piazza Libertà.

Nel video, alcuni momenti della mattinata di protesta nelle strade di Saronno, con la sfilata del corteo studentesco davanti alla stazione ferroviaria e nella zona pedonale.

20112026