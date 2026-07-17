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SARONNO – Un violento temporale si è abbattuto tra Saronno e Solaro nelle prime ore di oggi, venerdì 17 luglio. Dalle 4.20 il fronte temporalesco ha investito il territorio con un’intensa attività elettrica, forti raffiche di vento, pioggia battente e grandine, risvegliando gran parte dei residenti. Il maltempo era previsto dalle previsioni meteo e dall’allerta diffusa nelle ore precedenti.

A colpire maggiormente è stata la violenza del vento, che in diversi punti ha trascinato lungo le strade i sacchi della spazzatura lasciati per la raccolta. Numerosi anche gli allarmi di abitazioni e attività commerciali entrati in funzione durante il passaggio del temporale.

I residenti raccontano di un susseguirsi continuo di lampi, capaci di illuminare a giorno il cielo per diversi minuti, accompagnati da tuoni particolarmente forti. A rendere ancora più impressionante il fenomeno è stata la grandine: i chicchi, in alcuni casi grandi quasi quanto una pallina da ping pong, hanno colpito con forza porte, finestre e tapparelle. Pur essendo di dimensioni importanti, la grandinata è risultata più rada rispetto a quella che aveva interessato il Saronnese all’inizio di giugno.

Il temporale ha interessato in modo diffuso tutto il comprensorio tra Saronno e Solaro, provocando momenti di forte apprensione tra i cittadini, svegliati nel cuore della notte dal rumore della pioggia, del vento e della grandine. Sul fronte della viabilità, una nota positiva arriva dai sottopassi cittadini: non si sono registrati allagamenti significativi e le infrastrutture hanno retto al violento nubifragio, consentendo il regolare transito dei veicoli anche durante le precipitazioni più intense.

Tra gli effetti segnalati dai residenti anche un forte odore di fognatura, avvertito soprattutto nella zona di corso Italia e in via Primo Maggio, probabilmente legato alla grande quantità d’acqua caduta in pochi minuti.

Nelle prossime ore sarà possibile fare un bilancio più preciso degli eventuali danni provocati dal maltempo sul territorio.

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