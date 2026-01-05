news

SARONNO – La scritta “Perché siamo fratelli”, le mani colorate che si cercano e si intrecciano, il volto sorridente di una religiosa che ha lasciato un segno profondo nella città. È stata una mattina intensa e partecipata quello di domenica 4 gennaio al quartiere Matteotti, dove è stato inaugurato il murales dedicato a suor Annunciata al centro di aggregazione giovanile Tam Tam, alla presenza di cittadini, giovani, istituzioni e comunità religiose. Un momento intenso vissuto nel secondo anniversario della morte della religiosa.

La giornata si è aperta con un momento la messa presieduta dal vescovo Luca Raimondi. Qui ha richiamato il senso più profondo dell’iniziativa, parlando di una “sapienza del mondo” diversa dalla “sapienza di Dio”, sottolineando come suor Annunciata abbia saputo incarnare quest’ultima attraverso l’accoglienza, la fraternità e uno stile educativo capace di parlare a tutti, credenti e non credenti. “Poniamo un segno nella città”, ha ricordato invece il prevosto, spiegando come il murales non sia solo memoria, ma un invito quotidiano a uno stile di vita fondato sul servizio e sulla fraternità. A chiudere la cerimonia è stato il saluto, semplice ma carico di emozione, della madre superiore dell’ordine delle Suore della Presentazione di Maria. Poche parole, pronunciate con commozione, per ringraziare la comunità saronnese per l’affetto e per la memoria viva che continua a legare le suore alla città.

Dopo la messa, il corteo si è mosso verso il centro giovanile Tam Tam, attraversando il quartiere. E’ stata ricordata suor Annunciata (insignita dalla città della civica benemerenza), con la sua presenza concreta, abbia saputo testimoniare una sapienza fatta di ascolto, relazioni e attenzione agli ultimi.

Durante la scopertura del murales, il prevosto ha guidato i presenti nella lettura simbolica dell’opera. Tre i messaggi principali: la frase “Perché siamo fratelli”, visibile e destinata a restare nella quotidianità del quartier; le mani di colori diversi, segno di un aiuto reciproco possibile e necessario e il richiamo all’”eccomi”, che dalla vita consacrata di suor Annunciata si allarga a tutta la comunità, come invito a farsi carico degli altri ogni giorno.

