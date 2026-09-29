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SARONNO – Dal sagrato della Prepositurale alle vie e alle piazze dell’isola pedonale: il video mostra con particolare evidenza l’estensione delle scie d’olio comparse questa mattina nel cuore di Saronno e subito notate dai numerosi passanti.

Le tracce interessano piazza Libertà, davanti alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, e proseguono lungo corso Italia. Imbrattamenti sono stati riscontrati anche in piazza Avis, piazza De Gasperi e piazza La Malfa, coinvolgendo dunque una parte consistente della zona a traffico limitato. In diversi punti è stata sparsa della sabbia per assorbire il liquido oleoso e ridurre il rischio di scivolamenti; altrove, invece, le scie sono rimaste ben visibili sulla pavimentazione, come documentano le immagini. L’episodio ha suscitato curiosità e stupore fra chi questa mattina attraversava il centro, anche per l’ampiezza dell’area interessata.

Già ieri mattina si era verificata una perdita d’olio, in quel caso più circoscritta, provocata da un problema tecnico a un mezzo della nettezza urbana. Non è ancora chiarito, invece, che cosa abbia causato gli imbrattamenti di oggi.

Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire l’accaduto e individuare l’origine delle lunghe scie che hanno attraversato il centro cittadino.

29092026