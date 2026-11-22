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SARONNO – Una vittoria sofferta, arrivata nei minuti conclusivi di una partita combattuta, contro un Fbc Saronno che ha creato diverse occasioni e colpito tre volte i legni. È soddisfatto Alberto Mapelli, allenatore dell’Academy Calvairate, dopo il successo di domenica pomeriggio per 2-1 dei milanesi allo stadio Colombo Gianetti. A decidere l’incontro è stato Checchi, entrato nella ripresa e autore del gol decisivo al 42′. «È stata una partita difficile, perché avevamo di fronte un avversario molto forte e si è visto – commenta Mapelli nella video intervista del dopogara – Secondo me è stata una partita alla pari. Noi abbiamo iniziato meglio e siamo andati in vantaggio, poi loro hanno preso in mano il campo, ci hanno messo in difficoltà e hanno creato anche un paio di occasioni molto pericolose».

Il tecnico ospite riconosce dunque i meriti del Saronno, capace di reagire allo svantaggio e di mettere più volte in difficoltà la difesa milanese. Nella ripresa, però, il Calvairate è riuscito a trovare le contromisure. «Nel secondo tempo siamo riusciti a sistemarci, a gestire meglio il loro giro palla e il loro possesso, rendendoci pericolosi nelle transizioni. Poi Mattia, quando è entrato, l’ha decisa. Siamo stati bravi a crederci, a non mollare e a tenere duro fino alla fine».

Mapelli spiega anche la chiave tattica della vittoria: «Sapevamo che ci sarebbero state delle occasioni, perché loro sono una squadra che si apre molto e quindi nelle transizioni potevamo fargli male. Così è stato. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine». Una lettura lucida di una sfida nella quale il Calvairate ha saputo sfruttare le proprie opportunità, resistendo alla pressione dei padroni di casa e trovando il guizzo vincente proprio quando il pareggio sembrava ormai il risultato più probabile.

La cronaca della partita

Avvio aggressivo del Calvairate, ma la prima grande occasione è del Saronno: al 13′ Malvestio conclude una veloce azione offensiva colpendo la traversa. Al 21′ lo stesso Malvestio si inserisce in area, ma il suo passaggio arretrato non trova Cocuzza e Giudici. Al 23′ gli ospiti passano in vantaggio: Sow serve Visigalli in area piccola e l’attaccante insacca in scivolata. Il Saronno reagisce e sfiora il pareggio con Cocuzza, che di testa, su cross di Ientile, colpisce l’incrocio dei pali. Al 37′ arriva l’1-1: calcio d’angolo di Schenetti e colpo di testa vincente di Vassallo. In apertura di ripresa ancora Vassallo protagonista con una mezza rovesciata che Bassi devia sulla traversa e quindi sul fondo. La gara resta aperta fino al 42′, quando Sow avvia l’azione, Vingiano entra in area dalla destra e serve Checchi, che realizza il definitivo 1-2.

Fbc Saronno-Calvairate 1-2

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Tarabbia (24′ st Lofoco), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio, Schenetti (41′ st Lazzaro), Ientile (37′ st Favilla); Giudici (24′ st Brambilla), Cocuzza (30′ st Serra), Vassallo. A disposizione: Zadek, Cabezas, Sardo, Marcacci. Allenatore: Bonazzi.

CALVAIRATE (4-3-3): Bassi; Duca, Peroni, Zangrillo, Di Maggio (43′ pt Leanza); Mannini (24′ st Vai), Passoni (8′ st Vingiano), Trovato; Calabrò (36′ st Checchi), Sow, Visigalli (30′ st Panepinto). A disposizione: Trevisani, Gennaio, Pirri, Agnelli. Allenatore: Mapelli.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (assistenti Missaglia di Monza e Vallorani di Abbiategrasso).

Marcatori: 23′ pt Visigalli (C), 37′ pt Vassallo (S); 42′ st Checchi (C).

Note: spettatori 120; calci d’angolo 4-2 per il Saronno; ammoniti Ientile, Diouck, Peroni e Schenetti; recupero 2′ pt e 5′ st.

22112026