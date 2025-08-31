news

SARONNO – Pentole, coperchi, fischietti, sirene da stadio e persino un corno. Così, domenica 31 agosto, piazza Libertà si è trasformata in un grande punto di ritrovo per l’iniziativa “Rumore per Gaza”. Tante persone, di tutte le età, hanno partecipato portando con sé oggetti capaci di fare rumore, per dare voce alla richiesta di pace e attenzione verso la popolazione civile.

Alle 21.50 è partito il fragore collettivo che ha unito centinaia di mani e strumenti improvvisati. Pochi minuti dopo, alle 22, al frastuono si sono aggiunte le campane di tutte le parrocchie cittadine. Una scelta resa possibile dall’adesione del prevosto don Giuseppe Marinoni, presente in piazza. Il sacerdote ha rivolto ai partecipanti un breve saluto, ringraziando la comunità per la risposta e sottolineando la bontà del gesto. Ha quindi invitato tutti a un momento di raccoglimento, ognuno nel proprio credo, con un silenzio carico di significato.

Tra i partecipanti, oltre ai tanti cittadini, c’erano anche la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo, Lucy Sasso e Maria Cornelia Proserpio. Presente anche un gruppo di consiglieri comunali: Mauro Rotondi, Augusto Airoldi e Daniela Di Dio.

