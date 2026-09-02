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SARONNO – Dagli insulti e dalle minacce ricevuti sui social al richiamo a mantenere il confronto politico entro limiti rispettosi. L’assessore Lucy Sasso ha scelto il consiglio comunale di lunedì 1 settembre per rendere pubblici alcuni dei messaggi che le vengono rivolti online. Un intervento arrivato dopo uno scambio con il consigliere di Futuro Nazionale Luca Amadio e che ha poi raccolto la solidarietà di esponenti sia della maggioranza sia dell’opposizione.

A innescare il confronto era stato Amadio, che durante il dibattito aveva “regalato” all’assessore una vignetta realizzata nello stile dei disegni utilizzati dalla stessa Sasso in alcuni suoi precedenti interventi politici per criticare Futuro Nazionale. Un gesto che Sasso ha giudicato duramente, collegandolo al clima che incontra sui social.

L’assessore ha quindi preso la parola per fatto personale e ha letto alcuni degli insulti ricevuti online. E’ partita citando alcuni epiteti molto volgari e pesanti usati a suo carico e ha spiegato: “Sono messaggi che ricevo per il semplice fatto di esprimere pubblicamente la mia opinione sui social, come fanno milioni di persone ogni giorno. Io non li leggo qui per fare la vittima. Non mi interessa, perché fare politica significa esporsi, ma li leggo perché abbiamo appena assistito a una scenetta imbarazzante, indegna dell’aula in cui siamo, indegna del ruolo che si ricopre, indegna della rappresentanza dei cittadini che noi qua dovremmo rappresentare, e su questo mi taccio. Rispetto a richiamare ancora le mie opportunità per il braccetto, per la giacchetta, ho già risposto in merito al consiglio comunale, ho già risposto in merito al Saronno Sette, quindi tirarmi in causa ancora denota semplicemente che forse non si è ascoltato abbastanza un messaggio che ho dato”.

Io sono davvero dispiaciuta che, piuttosto che dissociarsi da questo tipo di commenti che riempiono il web, si sia deciso di agire in questo modo, perché io ho più stima dei consiglieri che siedono in quest’aula rispetto a quello che ho visto stasera e sono convinta che ognuno di noi può rappresentare i cittadini meglio di così, perché qua siamo in questa sede per parlare di problemi seri, delle scuole che servono ai bambini e alle famiglie, del diritto e della libertà di espressione e io su questo sono assolutamente d’accordo.

In conclusione vorrei semplicemente dire che la libertà di espressione è molto importante e avere un dibattito politico lo è altrettanto, ma vorrei citare anche qualcuno che più di tutti noi sa che cos’è dibattere e sa cos’è vivere in una democrazia. È Sandro Pertini che diceva: ‘Col mio avversario politico posso avere un dialogo o uno scontro, ma sarà sempre un momento di crescita per entrambi. Ma col fascista non può esserci dialogo, perché il fascismo è l’annullamento dei diritti degli altri’. E io con questo concludo”.

Il tema degli insulti online è tornato più volte nel corso della seduta. Augusto Airoldi ha espresso “totale solidarietà” a Sasso per gli “insulti indegni” ricevuti, sottolineando come il comportamento sui social meriterebbe una riflessione specifica. Anche Massimiliano D’Urso ha espresso il sostegno del proprio gruppo all’assessore.

E’ intervenuto anche Luca Amadio, consigliere di Futuro Nazionale, che ha replicato ricordando come il problema riguardi anche altri esponenti politici. “Mi collego anch’io e, come tutti, purtroppo sui social subiamo quotidianamente insulti e anche minacce, personalmente. Ma comunque andiamo avanti. Non lo vengo quotidianamente a ribadire in consiglio comunale”.

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