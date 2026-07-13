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SARONNO – Mentre proseguono senza sosta i lavori per mettere in sicurezza e ripristinare la palestra e gli spazi danneggiati dall’incendio, il cantiere della nuova scuola Rodari continua ad avanzare anche sul fronte della demolizione del vecchio edificio.

Le immagini realizzate con il drone del Comune mostrano con chiarezza l’evoluzione del cantiere. Da un lato si vede il nuovo complesso scolastico, ormai completato nella sua struttura e con le sistemazioni esterne in fase di ultimazione. Dall’altro, dove fino a poche settimane fa sorgeva la storica scuola Rodari, restano ormai solo le ultime macerie: la demolizione è praticamente conclusa e anche la rimozione dei detriti è in fase avanzata.

Un colpo durissimo per il progetto era arrivato nella notte tra il 7 e l’8 luglio, quando un incendio ha interessato la zona della palestra e degli spogliatoi del nuovo edificio. Le prime stime parlano di danni per circa 500 mila euro, con finiture e impianti gravemente compromessi e verifiche ancora in corso sugli effetti del fumo e delle alte temperature. Le indagini delle forze dell’ordine sono tuttora in corso per ricostruire l’accaduto.

QUI LA SINTESI DEL COMUNE

Nonostante l’emergenza, Comune e impresa hanno confermato l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma e rendere disponibili gli spazi didattici per l’inizio dell’anno scolastico. Per recuperare il tempo perso sono state potenziate le squadre operative e riorganizzate le attività di cantiere.

Un impegno ribadito anche sabato mattina durante il momento di incontro davanti alla scuola, al quale hanno partecipato amministratori comunali, tecnici, impresa, insegnanti e famiglie. In quell’occasione è stata rinnovata la volontà condivisa di far ripartire il cantiere e consegnare la nuova Rodari a settembre, nonostante i danni provocati dal rogo.

QUI LA SINTESI E LE FOTO DELL’INIZIATIVA

Le riprese aeree, realizzate dal dronista incaricato dal Comune di Saronno, raccontano così un cantiere in piena trasformazione: da una parte il nuovo edificio ormai quasi pronto ad accogliere gli alunni, dall’altra la definitiva scomparsa della vecchia Rodari, destinata a lasciare spazio al completamento dell’intero complesso scolastico.

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