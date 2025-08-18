news

MISINTO – “Se scopro dov’è Misinto vengo anch’io”. Con questa battuta Giacomo Poretti, attore del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, si è presentato come testimonial della festa della Croce rossa di Misinto. Il comico ha prestato il suo volto per lanciare l’invito a partecipare all’edizione 2025 della manifestazione, organizzata dal comitato Cri delle Alte Groane.

La festa si terrà da giovedì 4 a domenica 7 settembre nel parco di via Marconi, accanto alla sede della Croce rossa. Saranno quattro giornate dedicate alla convivialità e al sostegno del volontariato, con un ricco programma tra cucina, musica e momenti di incontro. Ogni sera dalle 18 i Giovani Cri proporranno l’aperitivo, mentre dalle 19.30 alle 23 sarà aperta la cucina, con servizio al tavolo e possibilità di asporto. In menù piatti della tradizione come pizzoccheri e gnocchi al ragù, affiancati da specialità diverse a seconda delle serate. Non mancherà un menù pensato per i bambini e la possibilità di prenotare il tavolo per le famiglie.

La festa offrirà anche l’occasione di conoscere più da vicino le attività del comitato: il 10 settembre sarà presentato il corso base per chi desidera diventare volontario, un percorso che ogni anno avvicina nuovi cittadini all’impegno in Croce rossa ma ci sarà anche la presentazione dei nuovi mezzi e l’occasione di vedere come lavorano i volontari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09