SARONNO – Alla prima proiezione era presente il vicesindaco Laura Succi e alla seconda anche il primo cittadino Augusto Airoldi chiara testimonianza di quanto l’Amministrazione tenga all’evento videomapping avviato oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre, e che proposeguirà anche nella giornata di domani.

A partire dalle 16,45 ogni ora piazza Libertà è stata spenta per illuminarsi dei giochi di luci sulla facciata della Prepositurale. Dopo il countdown cellulari spiantati per immortalare il video di 7 minuti con un gran finale con immersive immagini del concerto degli angeli del Santuario.

Il videomapping è una tecnica avanzata di proiezione che interagisce con le architetture, trasformando edifici e superfici in schermi dinamici. Grazie a questa tecnica, è possibile visualizzare animazioni, immagini, video e giochi di luce che si integrano perfettamente con le caratteristiche dell’edificio su cui sono proiettati, creando effetti di grande impatto visivo. Molte grandi città hanno già adottato il videomapping per festival ed eventi, utilizzandolo per dare forma e colore ai loro luoghi più rappresentativi. Questo approccio contemporaneo permette di riscoprire il patrimonio artistico e storico attraverso una narrazione visiva innovativa e coinvolgente.

Le proiezioni riprenderanno domani domenica 15 dicembre dalle 16.45, mentre la seconda si svolgerà alle 17.50. Successivamente, lo spettacolo si ripeterà ogni ora, con i seguenti orari: 18.50, 19.50, 20.50, 21.50 e 22.50. Ogni spettacolo sarà preceduto da un countdown, che aiuterà il pubblico a sapere quanto manca all’inizio della proiezione. Durante gli spettacoli, le luci della piazza saranno spente per esaltare gli effetti visivi.

