news

SARONNO – Applausi, strette di mano e molte richieste di foto hanno accompagnato la presenza della giornalista Karima Moual al settimo iftar del centro islamico di via Grieg, uno degli interventi più seguiti della serata che ha richiamato centinaia di persone.

Arrivata da Roma, Moual è stata accolta con grande calore dai presenti, che al termine del suo intervento si sono fermati a salutarla e a scattare immagini ricordo. La giornalista, da anni impegnata sui temi delle migrazioni e dell’integrazione, ha sottolineato il valore dell’incontro e della condivisione.

“Sono veramente emozionata di essere qui con voi, sono felicissima di vedere questa sala gremita di persone che si scambiano un pasto, ma non solo un pasto: si scambiano un’esperienza, si scambiano la conoscenza del cibo” ha detto durante il suo intervento.

Moual ha poi ricordato il percorso di crescita della realtà saronnese, osservata anche attraverso la sua esperienza professionale: “Io mi occupo di migrazione e da 17 anni racconto questo percorso faticoso. Non posso che essere felice di vedere che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, questa comunità è cresciuta moltissimo, sia individualmente sia dal punto di vista organizzativo”.

Al centro del suo messaggio anche l’importanza dell’apertura verso la città: “È una cosa meravigliosa creare un’atmosfera che apra le porte anche ai cittadini italiani, perché i cittadini devono conoscere questa comunità da vicino, parlando e condividendo momenti insieme”.

La partecipazione e l’attenzione del pubblico hanno confermato l’apprezzamento per l’intervento, inserito in una serata che ha avuto come filo conduttore il dialogo e la conoscenza reciproca.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09