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SARONNO – Un confronto acceso, con numerose interruzioni da parte dei cittadini presenti, ha accompagnato l’intervento della sindaca Ilaria Pagani durante il presidio per la sicurezza promosso da Sos Italia Libera in piazza della Repubblica.

La prima cittadina ha cercato di illustrare le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per affrontare le criticità segnalate da residenti e commercianti, ma più volte è stata fermata dalle contestazioni e dalle richieste di risposte immediate da parte del pubblico. In particolare alcuni cittadini hanno chiesto chiarimenti sulla situazione del centro cittadino considerato tra i punti più problematici della città.

“Comprendo che ci sia un grande lavoro da fare, non nego che ci sono delle difficoltà e delle situazioni pericolose per i ragazzi e per le persone anziane” ha esordito la sindaca, riconoscendo le preoccupazioni emerse durante la manifestazione. Le sue parole sono state però più volte interrotte da cittadini che lamentavano la mancanza di controlli e chiedevano una presenza più costante sul territorio: “Deve andare in giro!”. Dura la replica di Pagani: “E’ evidente che il sindaco o fa il lavoro in ufficio o va in giro a fare la guardia”.

Nel tentativo di spiegare i limiti operativi dell’ente locale, Pagani ha ricordato che il Comune non dispone degli stessi poteri delle forze dell’ordine. “Ci sono delle azioni che il sindaco può fare, ma poi deve denunciare e comunicare alla procura. Il sindaco non può arrestare le persone”, ha affermato, invitando i presenti a distinguere tra le competenze dell’Amministrazione e quelle degli organi investigativi.

Uno dei passaggi centrali dell’intervento ha riguardato proprio il tema dei controlli. La sindaca ha spiegato di aver recentemente incontrato il questore di Varese per chiedere una particolare attenzione sulla situazione cittadina. “Ho parlato con il questore e gli ho chiesto di attenzionare la situazione di Saronno perché si stavano verificando episodi molto pericolosi. La risposta è stata che Saronno è attenzionata”. Ha quindi annunciato un lavoro di coordinamento tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale per rafforzare la presenza nelle aree più sensibili.

Particolarmente acceso il confronto sulla stazione ferroviaria. Mentre la sindaca stava illustrando il percorso avviato per ottenere un presidio stabile della Polizia ferroviaria, alcuni cittadini hanno contestato la risposta chiedendo invece interventi immediati in centro città. “Io sto cercando di spiegare quali sono le azioni che stiamo facendo”, ha replicato Pagani durante uno dei momenti più concitati della serata.

Nel suo intervento la sindaca ha inoltre sottolineato il lavoro svolto sul fronte della prevenzione, in particolare nelle scuole. “Stiamo lavorando tantissimo con le scuole per cercare di prevenire queste situazioni”, ha spiegato, riferendosi agli episodi che coinvolgono sempre più spesso gruppi di adolescenti e minorenni. “Ragazzi di 14 anni in giro alle 2 di notte non è normale. C’è un problema che va affrontato anche dal punto di vista educativo“.

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