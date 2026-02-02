news

SARONNO – Si tiene oggi, alle 20.45, all’auditorium Aldo Moro di Saronno (Viale Santuario 13), l’incontro pubblico “Lombardia Grande Terra Mia – Più sicurezza a Saronno”, un momento di confronto aperto tra istituzioni, associazioni del territorio e cittadini sul tema della sicurezza.

All’evento parteciperà Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, insieme ai deputati Tonelli e Candiani, che dialogheranno con le realtà locali e con i cittadini di Saronno, sempre più stanchi del crescente senso di insicurezza che si registra in città.

Tra i protagonisti del confronto anche alcune associazioni del territorio, come Lampi Blu, impegnate quotidianamente sul fronte della sicurezza e del presidio civico. Special guest della serata sarà Roberto Poletti, giornalista di rilievo nazionale ma anche cittadino saronnese, che porterà una testimonianza diretta e personale sul tema.

L’iniziativa si svolgerà sotto la regia di Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega in Lombardia, promotore dell’incontro e da tempo impegnato nell’organizzazione di momenti di dialogo tra il territorio e le istituzioni regionali e nazionali. La serata rappresenterà inoltre un’importante occasione per la Lega di Saronno per presentare il nuovo “pacchetto sicurezza”, che sarà a breve deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per ascoltare le istanze del territorio e illustrare le risposte concrete che le istituzioni intendono mettere in campo per garantire maggiore sicurezza e qualità della vita a Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti