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SARONNO – “Non mi nascondo dietro un dito. Sono perfettamente cosciente che è mia assoluta responsabilità la sicurezza dei cittadini”. È stata questa la risposta della sindaca Ilaria Pagani alle domande dei residenti che, al termine della serata dedicata al controllo di vicinato, organizzata lunedì 16 novembre all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, hanno chiesto chiarimenti sulla presenza delle pattuglie e sulle responsabilità del Comune in materia di sicurezza.

L’incontro, seguito da circa sessanta persone, era stato dedicato alle esperienze di controllo di vicinato già attive a Saronno e al progetto di estendere la rete a tutti i quartieri, coinvolgendo anche i commercianti. Nella parte finale, però, il confronto si è fatto più diretto, con domande e osservazioni dei cittadini su quanto viene fatto concretamente per garantire la sicurezza in città.

“Sono qui apposta e non mi nascondo dietro il dito – ha ribadito Pagani rispondendo a un residente – è evidente che la sindaca non può andare a fare il pattugliamento nei quartieri”. Da qui la spiegazione del lavoro dell’Amministrazione, a partire dalla polizia locale, che oggi conta 35 agenti. “Stiamo veramente lavorando in maniera puntuale per ottimizzare le risorse sia per quello che riguarda la gestione del comando, come anche la presenza sul territorio“. Pagani non ha nascosto i limiti della copertura garantita dalle pattuglie. “Non siamo in grado di coprire tutto il territorio sempre e comunque” ha ammesso. La distribuzione dei controlli, ha ricordato, viene organizzata dal comandante con l’obiettivo di raggiungere le diverse zone della città.

Un altro aspetto su cui la sindaca ha insistito è la collaborazione con le altre forze dell’ordine. “Il fatto che oggi siamo qui insieme a Carabinieri e Finanza dimostra che abbiamo voglia di collaborare e stiamo tentando in tutti i modi, ciascuno per il suo ruolo, di essere un presidio e un punto di riferimento per i cittadini”. Un lavoro che, ha spiegato, passa anche attraverso il confronto costante con Prefettura e Questura, con contatti indicativamente ogni due settimane, se non più frequenti, per condividere le criticità del territorio e valutare possibili interventi.

Il confronto si è infine concentrato sulle denunce e sulle cosiddette zone rosse. “Le zone rosse non le ha definite il Comune. Le ha definite la prefettura e la questura sulla base delle segnalazioni” ha precisato la sindaca, richiamando poi i cittadini sull’importanza di denunciare gli episodi di criminalità. “Se i cittadini non fanno le denunce, il reato non è stato commesso. Questo, purtroppo, è la realtà”. Un’affermazione con cui Pagani ha voluto sottolineare quanto le denunce siano importanti per far emergere i problemi di sicurezza e permettere alle autorità di avere un quadro più completo di quanto accade sul territorio. “La mancata denuncia, infatti, non significa che un reato non sia avvenuto, ma può rendere più difficile documentare e affrontare determinati fenomeni”,

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