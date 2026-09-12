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FORLÌ – Quattro partite non sono bastate per decidere chi merita un posto nella finale scudetto. Italposa Forlì e Mkf Saronno sono sul 2-2 e domenica mattina alle 11 torneranno in campo per la decisiva gara 5. Una semifinale equilibratissima che sta appassionando anche il presidente saronnese Massimo Rotondo. «Sono due squadre che si equivalgono, nessuna delle due vuole mollare ed è il bello di questo sport – sottolinea Rotondo nel dopopartita – Ne uscirà soltanto una, non so chi sarà, ma in ogni caso tanto di cappello a entrambe le squadre. Stanno dando vita a una serie veramente emozionante».

Anche nella giornata di sabato le due formazioni si sono divise la posta. Forlì ha conquistato gara 3 per 6-2, mentre Saronno ha reagito aggiudicandosi gara 4 per 6-4 e rimandando ogni verdetto alla “bella”. Il presidente della Mkf ammette di avere sperato a lungo nel successo anche nel primo incontro della giornata, nel quale Saronno si era portato sul 2-0 prima della rimonta romagnola. «Nella prima partita mi ero un po’ illuso, a dire la verità. Eravamo partiti bene e pensavo che due punti di vantaggio potessero bastare per arrivare in fondo, ma non avevo tenuto conto della forza di reazione che loro hanno avuto. Sono state brave a reagire e a portare a casa il risultato».

Poi gara 4, con Saronno partito fortissimo e avanti 5-0 già dopo due riprese. Anche in questo caso, però, Forlì è riuscito a rientrare in partita, trascinato in particolare dall’ex Laura Vigna, autrice di due fuoricampo. Questa volta la Mkf ha resistito sino alla fine, imponendosi 6-4.

«Nella seconda siamo partiti forte, poi abbiamo aspettato il loro ritorno – prosegue Rotondo – e non dico con un po’ di apprensione verso la fine, perché la cosa era tirata. Però sono contento di essere arrivato a gara 5. Io spero di vincere».

Domenica mattina, dunque, non ci saranno più calcoli: alle 11 a Forlì una sola partita stabilirà chi tra Italposa e Mkf raggiungerà il Quick Mill Bollate nelle Italian Softball Series. Dopo quattro confronti e un perfetto 2-2, la semifinale ripartirà praticamente da zero.

12092026