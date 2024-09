news

SARONNO – Sabato in casa l’Inox Team Saronno ha perso contro Mkf Bollate le prime due partite delle Italian softball series, le finali scudetto del campionato di A1, che si giocano nell’arco delle cinque gare. Situazione ora difficile per le saronnesi che il prossimo fine settimana completeranno la serie a Bollate: “Sono state due incontri molto equilibrati, in gara 1 siamo passati in vantaggio poi Bollate ha reagito bene. In gara 2 siamo andiati subito forte, subito il pareggio siamo tornati avanti e pensavo di avere la vittoria in tasca ma su una palla al volo cascata a terra abbiamo incassato il sorpasso. Ora a Bollate sarà difficilissima” dice il presidente saronnese, Massimo Rotondo.

Le due gare di Saronno

In gara 1 il confronto è tra Christina Toniolo e Laura Bigatton. Le due pitcher della nazionale hanno dominato la prima parte del match, concedendo, è vero, qualche valida di troppo, ma sostanzialmente mantenendo pieno possesso della pedana.

La prima squadra a passare in vantaggio è l’Inox Team che, al secondo inning, dopo le valide di Noa Armirotto e Anita Bartoli, gioca molto aggressiva e ruba casa base partendo da una situazione di corridori agli angoli. La giocata chiamata dal manager Wilmer Pino è perfettamente eseguita dalle due giocatrici nero blu. Il pareggio dell’MKF Bollate arriva subito, con il primo momento di difficoltà di Toniolo che, subite due valide da Elisa Princic e Mikiko Eguchi, riempie i cuscini con una base intenzionale a Elisa Cecchetti e regala il punto a Princic, concedendo 4 ball a Gabriela Slaba.

Il quarto è un inning interlocutorio e poi arriva la crisi di Toniolo che subisce il punto dello svantaggio da Mikiko Eguchi. La giapponese colpisce durissimo al centro il primo lancio della ripresa e con un solo-homer dà alla squadra la carica per continuare. Doppio di Laura Bigatton, singolo al centro di Elisa Cecchetti, singolo a destra di Giulia Longhi, singolo al centro di Silvia Torre e altri due punti a casa per il definitivo 4-1. Una volta subiti anche questui due punti Chiara Rusconi rileva Toniolo e non concede più nulla. Di contro il manager del Bollate, Eduardo Arocha, toglie Bigatton solo all’ultima ripresa e dà a Greta Cecchetti l’opportunità di conquistarsi la salvezza e andare avanti nella serie.

La seconda sfida di giornata porta in pedana Kandra Lamb e Alice Nicolini. La straniera del Saronno gioca una partita abbastanza imprecisa, alternando una serie di buone e solide eliminazioni a troppe basi ball concesse. Ed è proprio quella la chiave della rimonta bollatese, dopo un avvio prepotente di Saronno che, alla prima ripresa, passa in vantaggio segnando due punti con i singoli di Alessandra Rotondo e Meritxel Blesa unerrore della difesa su volata di Milagros Lozada e un triplo con una rimbalzante sulla linea di foul di prima di Uxua Modrego.

Le basi ball a Silvia Torre e Giulia Koutsoyanopulos consentono a Bollate di accorciare quando, al secondo inning, Mikiko Eguchi, che ha giocato una giornata da protagonista, batte un singolo al centro.

È sempre la giapponese a battere a casa il punto del pareggio (2-2 al quarto) con una volata di sacrificio molto profonda a sinistra, che spinge a casa Koutsoyanopulos.

Nella parte bassa del sesto, però, Saronno si riporta in vantaggio sfruttando un paio di errori della difesa del Bollate, il secondo dei quali commesso a Elisa Cecchetti nel tentativo di cogliere staccata dalla terza base Mirta Anselmi (pinch runner di Milagros Lozada). Nel settimo inning, Kandra Lamb va a un out dalla vittoria, ma subisce un doppio da Gabriela Slaba, sul quale Armirotto è in ritardo nella lettura e nel tentativo di presa, e un singolo interno di Giulia Longhi che, combinati a un paio di basi intenzionali, danno a Bollate i punti della vittoria 5-3 e della doppietta. Ora, mentre Saronno aveva accarezzato l’idea di aver rimesso in piedi la serie, per Bollate ci sono due match point a disposizione, grazie anche alla seconda salvezza di giornata di Greta Cecchetti.

PROGRAMMA DELL’ITALIAN SOFTBALL SERIES

GARA 1: Inox Team Saronno – MKF Bollate 1-4

GARA 2: Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-5

GARA 3: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, ore 17.00)

EVENTUALE GARA 4: MKF Bollate – Inox Team Saronno (sabato 5 ottobre, +30′ dopo la fine di gara 3)

EVENTUALE GARA 5: MKF Bollate – Inox Team Saronno (domenica 6 ottobre, ore 11.00)

29092024