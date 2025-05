news

CARONNO PERTUSELLA – Melany Sheldon, giovane ma già veterana in maglia azzurra, ha fatto gli onori di casa allo stadio di Bariola, dove questa settimana Italia softball è in ritiro per preparsi ai futuri appuntamento internazionali: “Una grande emozione e gioia, avere qui l’Italia. Gioco nella Rheavendors Caronno, questo stadio lo considero la mia casa, quindi per me è davvero tutto bellissimo” ha rimarcato la giocatrice a margine di allenamenti ed amichevoli, con le All Stars, nella giornata di ieri.

Su ilSaronno anche l’intervista all’azzurra Alessandra Rotondo, giocatrice del Saronno.

In contemporanea al ritiro si tiene la All Star Series, la manifestazione amichevole in programma dal 27 al 29 maggio sui campi di Caronno Pertusella e Legnano con l’Italia Softball protagonista. Le azzurre, che si sono ritrovate domenica a Saronno, quartiere generale del raduno, in questi giorni affrontano infatti una selezione di “Stelle straniere” della Serie A1 per tre giorni grande spettacolo.

Le partite – Otto partite in tre giorni, tutte in formato breve (3 inning ciascuna), con un inning supplementare di tie-break al termine di ogni gara, pensato per affinare la preparazione delle azzurre in vista dell’Europeo di settembre a Praga. L’ingresso è sempre gratuito.

Il programma – Ieri e l’altro ieri le prime partite a Caronno Pertusella. Sempre sul campo “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella. Oggi giovedì 29, invece, giornata conclusiva di partite a Legnano, con play ball delle due sfide a partire dalle 17. Tutte le tre giorni di partite vengono trasmesse in streaming sul canale YouTube FIBS Channel 3.

Le convocate dell’Italia – Per il primo raduno sotto la sua guida dalla nomina arrivata lo scorso gennaio il manager Craig Montvidas ha convocato 19 atlete: Claudia Amato (Baseball Softball Club Rovigo) – UTL, Michela Vincenza Barbanente (Penn State, USA) – OF, Laura Bigatton (Bollate Softball 1969) – P/OF, Priscilla Brandi (Pianoro Softball) – 1B/UTL, Ilaria Cacciamani (Softball Club Forlì) – P/OF, Elisa Cecchetti (Bollate Softball 1969) – C/UTL, Izabella Kayleigh Cimino (Florida Atlantic University, USA) – UTL, Felicia Di Pancrazio (Pianoro Softball) – OF, Marta Gasparotto (Softball Club Forlì) – C/IF, Noemi Giacometti (Softball Club Forlì) – OF/C, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos (University of Tennessee, USA) – IF/OF, Giulia Longhi (Bollate Softball 1969) – IF, Alice Nicolini (Bollate Softball 1969) – P, Alessandra Rotondo (Saronno Softball) – IF, Chiara Rusconi (Caronno Softball) – P, Melany Sheldon (Caronno Softball) – IF, Christina Clara Toniolo (Saronno Softball) – P, Silvia Torre (Bollate Softball 1969) – IF, Laura Vigna (Softball Club Forlì) – OF.

Lo staff tecnico è composto dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalla coach Paola Sarassi, dal mental coach Rafael Colon e dalla video analyst Lacey Warmington. Alessandro Muccino è lo strenght & conditioning, coadiuvato da Tommaso Carfì, Stefano Frassine il trainer, mentre Elena Signorile è la team executive.

Le convocate All star team – A sfidare le azzurre sarà una selezione di giocatrici straniere che militano in Serie A1, guidate da Maristella Perizzolo. La rosa è composta da: Elizabeth Rebecca Avery (Macerata) P/OF, Rissa Grace Lewis Bajusz (Pianoro Softball) – P, Merixtell Blesa Escriche (Caronno Softball) – IF, Taylor Nicole Caudill (Saronno) – P, Yamerki Guevara Limonta (Rovigo) – P, Jordan Rose Johnson (Forlì) – P, Wakako Chikamoto (Macerata) – UTL, Abril Zaraid Marin Parra (Caronno) – UTL, Chisora Mihara (Castellana) – UTL, Uxua Modrego López (Bollate) – OF, Logan Renee Moreland (Forlì) – IF, Riko Murayama (Caronno) – P, Caitlyn Elizabeth Nolan (Pianoro) – IF, Neely Alexandra Peterson (Saronno) – C, Emily Ellyse Price (Rovigo) – P, Gabriela Slabá (Bollate) – IF, Risa Soma (Castellana) – C/UTL, Lindsay Michelle Thomas (Bollate) – C/UTL, Ema Vodicková (Pianoro) – IF.

Lo staff tecnico a supporto del capo allenatore Perizzolo è formato dai coach Pedro Gonzalez (Caronno) e Wilmer Pino (Saronno).

28052025