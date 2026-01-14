news

LEÓN (MESSICO) – Parte con una larga vittoria l’avventura della Nazionale Italiana di Softball in Messico. Le azzurre hanno superato per 11-1 le Bravas de León nella prima delle quattro amichevoli in programma all’Estadio Domingo Santana.

A fine gara il commento di Alessandra Rotondo dell’Inox Team Saronno: “È stata la prima partita della stagione, la prima con questo gruppo allargato. È stata una gara molto positiva, con tante valide e tante situazioni utili, ma soprattutto abbiamo raccolto informazioni importanti per migliorare. Guarderemo i video e, affrontando di nuovo la stessa squadra nei prossimi giorni, cercheremo di crescere ancora. È difficile essere già al 100 per cento, ma ognuna di noi sta dando il massimo per curare ogni dettaglio”.

In campo anche altre atlete del territorio: oltre a Rotondo e a Christina Toniolo dell’Inox Team Saronno, figurano in azzurro Chiara Rusconi e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno. La partita si è decisa già nei primi inning, con il fuoricampo di Erika Piancastelli e un secondo attacco da otto punti che ha chiuso rapidamente i conti, con valide anche di Rotondo e Sheldon.

La serie tra Italia Softball e Bravas proseguirà con la seconda sfida in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.

