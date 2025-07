news

CARONNO PERTUSELLA – Non sono scese in campo, ma hanno fatto la differenza. Mentre si conclude oggi allo stadio “Francesco Nespoli” di via Rossini il Campionato Mondiale di softball under 15, è giusto dare spazio anche a chi ha reso possibile l’evento: un centinaio di volontari, la Fibs Federazione baseball e softball con la federazione mondiale Wbsc ed i dirigenti della società di casa Rheavendors Caronno, che hanno lavorato per preparare l’impianto al meglio.

Un lavoro imponente ma in gran parte “silenzioso”: dagli adeguamenti richiesti dalla federazione alle norme di sicurezza – con luci di emergenza e protezioni nuove – fino alla tribuna stampa temporanea, alla tribuna aggiuntiva per il pubblico, in aggiunta al bar per atleti e famiglie. Senza dimenticare la pulizia meticolosa o i dettagli invisibili al pubblico ma fondamentali per l’agibilità e l’efficienza dell’impianto, da tutti molto apprezzati.

In più, grazie alla collaborazione con il Comune, è stato finalmente aperto e reso fruibile un parcheggio pubblico accanto allo stadio: sarà sistemato meglio in futuro. Non solo: la polizia locale ha istituito per l’occasione una zona 30 lungo il tratto tra la scuola e il depuratore, per aumentare la sicurezza di spettatori e residenti.

E durante la premiazione sarà presente anche il sindaco Marco Giudici, a confermare il valore che l’Amministrazione riconosce al lavoro di squadra fatto in questi giorni.

Anche Legnano, l’altro campo del Mondiale, ha fatto la sua parte, ma ciò che più ha colpito atleti, dirigenti e ospiti è stato l’allestimento complessivo dello stadio caronnese: ordinato, funzionale, accogliente.

