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PRAGA – “Peccato per la sconfitta contro l’Australia, sarebbe potuta andare diversamente. Ora ci aspetta Cuba che ha perso sempre ma non abbassiamo la guardia, quel che il torneo mondiali ci ha detto sinora, è che non ci sono squadre materasso”: così la saronnese Alessandra Rotondo oggi al termine della sfida delle azzurre contro la formazione dell’Oceania, una delle “corazzate” della manifestazione.

Come è andata oggi

Match sotto il sole delle 13. Sconfitta per l’Italia ai Mondiali di softball in corso a Praga. Le azzurre sono state battute 6-4 dall’Australia al termine di una partita equilibrata, nella quale hanno colpito più valide delle avversarie (11 contro 7) senza però riuscire a trasformare in punti tutte le occasioni create. L’Australia ha indirizzato il match nelle prime riprese, portandosi sul 5-1. L’Italia ha reagito con determinazione, restando in partita fino all’ultimo inning e sfiorando la rimonta, ma la maggiore concretezza delle australiane ha fatto la differenza. Per la Nazionale diventa ora decisiva la sfida contro Cuba, in programma venerdì alle 10. Una vittoria consentirebbe infatti alle azzurre di restare in corsa per le partite di sabato che valgono l’accesso alla fase finale della World Cup.

(foto: Alessandra Rotondo)

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