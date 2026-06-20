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PRAGA – C’è davvero tanto Saronno, ai Mondiali di softball di Praga: in campo molto giocatrici ed ex giocatrici saronnesi, in tribuna il presidente del Mkf Saronno, Massimo Rotondo, che non si perde una partita. “Sto assistendo ad una manifestazione di alto livello, sia sotto il profilo agonistico che organizzativo – rimarca Rotondo da bordo campo – Sotto il profilo delle gare, non ce ne sono di scontate, e per chi ama questo sport è davvero un divertimento, si vedono tante buone giocate, delle grandi battute. Si è rivelato un torneo aperto, anche se con due grandi corazzate, parlo di Canada e soprattutto Taipei”.

Saronno, con tua figlia Alessandra, Mckenzia Barbara, Christina Toniolo e Sara De Luca nello staff tecnico è davvero ben rappresentata: “Ne sono molto orgoglioso, così come di vedere tante altre nostre ex nelle altre Nazionali ed è bello rivederle tutte quante (Barbora Saviola gioca fra le ceche; le ex Kandra Lamb e Stephanie Trzcinski nell’Australia, ndr)” dice Rotondo. Che prosegue: “Il percorso delle azzurre è stato, direi, sin qui positivo: sconfitta con Canada, ma in un match aperto sino alla fine; l’unica battuta di arresto è stata con Taipei, che però è veramente stellare.. Ma poi ci sono state anche le convincenti vittorie contro Repubblica Ceca e Cuba” fa notare il presidente del Mkf.

Il programma odierno

Oggi, sabato, il programma prevede alle 12 la finale primo e secondo posto fra Taipei e Canada, la vincente vola alle finali Mondiali dell’anno prossimo in Australia, la perdente resta per qualche ora in stand by. Il programma prevede infatti alle 15 lo spareggio fra terza e quarta, ovvero Australia e Italia; la vincente troverà la seconda classificata alle 18, in palio il secondo pass per la finale dei Mondiali.

Ieri la netta vittoria dell’Italia su Cuba.

L’intervista a Melany Sheldon dell’Italia e del Caronno.

L’Intervista ad Alessandra Toniolo dell’Italia e del Saronno.

20062026