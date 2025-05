news

CARONNO PERUSELLA – Allo stadio di Bariola questa settimana il ritiro della Nazionale italiana di softball, fra le convocate anche Alessandra Rotondo dell’Inox Team Saronno.

“E’ una settimana incredibile – rimarca Alessandra – Abbiamo approfondito tantissimi argomenti e cercato di conoscerci il più possibile, sono giorni da sfruttare al meglio per prepararci a raggiungere i nostri obiettivi. L’ambiente è fantastico, stiamo conoscendo il nuovo staff ed è tutto meraviglioso, un ambiente bellissimo da vivere”.

Prosegue la giocatrice saronnese: “Personalmente sto lavorando, giorno dopo giorno, cercando di migliorarmi sempre, dare aiuto alla squadra ed essere sempre la migliore versione di me stessa. Questo gruppo per me è come casa, come una famiglia”.

In contemporanea al ritiro si tiene la All Star Series, la manifestazione amichevole in programma dal 27 al 29 maggio sui campi di Caronno Pertusella e Legnano con l’Italia Softball protagonista. Le azzurre, che si sono ritrovate domenica a Saronno, quartiere generale del raduno, in questi giorni affrontano infatti una selezione di “Stelle straniere” della Serie A1 per tre giorni grande spettacolo.

Le partite – Otto partite in tre giorni, tutte in formato breve (3 inning ciascuna), con un inning supplementare di tie-break al termine di ogni gara, pensato per affinare la preparazione delle azzurre in vista dell’Europeo di settembre a Praga. L’ingresso è sempre gratuito.

Il programma – Ieri le prime partite a Caronno Pertusella. Sempre sul campo “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella oggi sono in programma quattro sfide dalle ore 14. Giovedì 29, invece, giornata conclusiva di partite a Legnano, con play ball delle due sfide a partire dalle 17. Tutte le tre giorni di partite vengono trasmesse in streaming sul canale YouTube FIBS Channel 3.

Le convocate dell’Italia – Per il primo raduno sotto la sua guida dalla nomina arrivata lo scorso gennaio il manager Craig Montvidas ha convocato 19 atlete: Claudia Amato (Baseball Softball Club Rovigo) – UTL, Michela Vincenza Barbanente (Penn State, USA) – OF, Laura Bigatton (Bollate Softball 1969) – P/OF, Priscilla Brandi (Pianoro Softball) – 1B/UTL, Ilaria Cacciamani (Softball Club Forlì) – P/OF, Elisa Cecchetti (Bollate Softball 1969) – C/UTL, Izabella Kayleigh Cimino (Florida Atlantic University, USA) – UTL, Felicia Di Pancrazio (Pianoro Softball) – OF, Marta Gasparotto (Softball Club Forlì) – C/IF, Noemi Giacometti (Softball Club Forlì) – OF/C, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos (University of Tennessee, USA) – IF/OF, Giulia Longhi (Bollate Softball 1969) – IF, Alice Nicolini (Bollate Softball 1969) – P, Alessandra Rotondo (Saronno Softball) – IF, Chiara Rusconi (Caronno Softball) – P, Melany Sheldon (Caronno Softball) – IF, Christina Clara Toniolo (Saronno Softball) – P, Silvia Torre (Bollate Softball 1969) – IF, Laura Vigna (Softball Club Forlì) – OF.

Lo staff tecnico è composto dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalla coach Paola Sarassi, dal mental coach Rafael Colon e dalla video analyst Lacey Warmington. Alessandro Muccino è lo strenght & conditioning, coadiuvato da Tommaso Carfì, Stefano Frassine il trainer, mentre Elena Signorile è la team executive.

Le convocate All star team – A sfidare le azzurre sarà una selezione di giocatrici straniere che militano in Serie A1, guidate da Maristella Perizzolo. La rosa è composta da: Elizabeth Rebecca Avery (Macerata) P/OF, Rissa Grace Lewis Bajusz (Pianoro Softball) – P, Merixtell Blesa Escriche (Caronno Softball) – IF, Taylor Nicole Caudill (Saronno) – P, Yamerki Guevara Limonta (Rovigo) – P, Jordan Rose Johnson (Forlì) – P, Wakako Chikamoto (Macerata) – UTL, Abril Zaraid Marin Parra (Caronno) – UTL, Chisora Mihara (Castellana) – UTL, Uxua Modrego López (Bollate) – OF, Logan Renee Moreland (Forlì) – IF, Riko Murayama (Caronno) – P, Caitlyn Elizabeth Nolan (Pianoro) – IF, Neely Alexandra Peterson (Saronno) – C, Emily Ellyse Price (Rovigo) – P, Gabriela Slabá (Bollate) – IF, Risa Soma (Castellana) – C/UTL, Lindsay Michelle Thomas (Bollate) – C/UTL, Ema Vodičková (Pianoro) – IF.

Lo staff tecnico a supporto del capo allenatore Perizzolo è formato dai coach Pedro Gonzalez (Caronno) e Wilmer Pino (Saronno).

28052025