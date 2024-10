news

SARONNO – Non è arrivato lo scudetto dopo la clamorosa rimonta, ma l’Inox Team Saronno archivia comunque una stagione ricca di soddisfazioni e traguardi importanti, che sono stati raggiunti. Sulla bacheca del club, innanzitutto. il 2024 ha portato un trofeo in più, la Coppa Italia 2024 che consente anche l’automatica qualificazione alla prossima edizione della Coppa delle Coppe e dunque di tornare in Europa. Mentre in campionato, sotto 0-2 nella serie finale, lo scorso fine settimana le saronnesi sono riuscite a portarsi sul 2-2 anche se poi la “bella” domenicale è stata vinta dal Mkf Bollate.

“Non posso che ringraziare le giocatrici e tutto lo staff perchè quando tutto sembrava ormai perso, hanno reagito ed abbiamo tenuta aperta la serie di finale sino all’ultimo atto – rimarca il presidente dell’Inox Team, Massimo Rotondo – Non posso che ringraziare tutti, tesserati e collaboratori, per questa bella stagione, che ci ha fatto emozionare e nella quale siamo rimasti sempre in corsa, in tutte le competizioni alle quali abbiamo partecipato”.

08102024