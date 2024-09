news

SARONNO – Vincendo la decisiva gara 5 della semifinale del campionato di A1, l’Inox Team Saronno è approdata alla finale scudetto 2024 contro l’Mkf Bollate. Per le saronnesi, determinante la vittoria per 5-2 domenica mattina casa, contro un Italposa Forlì davvero mai domo, “Abbiamo visto, fra le due squadre, cinque partite bellissime e molto equilibrate – dice alla fine il presidente del Saronno, Massimo Rotondo – Siamo molto contento del risultato ma anche dello spettacolo offerto da entrambe le parti. Complimenti anche al Forlì per l’ottima stagione disputata”.

Da parte di Rotondo un pensiero anche alla finalissima, la serie (sempre la meglio delle cinque partite) inizia sabato prossimo proprio a Saronno: “Sarà un altro confronto molto equilibrato, come si è visto quando Saronno e Bollate si sono affrontare in regular season”.

