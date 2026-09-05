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SARONNO – Una sconfitta e una vittoria, con la semifinale scudetto ancora completamente aperta. L’Mkf Saronno ha iniziato i playoff di serie A1 sabato dividendo la posta con l’Italposa Forlì nelle prime due gare disputate sul diamante di via De Sanctis. Le romagnole hanno vinto gara 1 per 7-3, mentre Saronno ha risposto imponendosi 6-3 nella seconda sfida. A tracciare il bilancio della serata è la saronnese Alessandra Rotondo, protagonista in gara 2 prima con un triplo e poi con il fuoricampo del sesto inning che ha fissato il risultato sul 6-3.

«Sono state due gare competitive e il livello era alto. Nella prima non siamo state molto precise, abbiamo sprecato tante occasioni e la corsa sulle basi è stata l’aspetto nel quale abbiamo avuto più difficoltà», analizza la giocatrice del Saronno. Completamente differente la risposta della Mkf nella seconda partita. Saronno è partito forte, Forlì è riuscito a reagire portandosi avanti 3-1 grazie anche al fuoricampo dell’ex Laura Vigna, ma le padrone di casa hanno trovato a loro volta la forza per ribaltare il risultato.

«Nella seconda gara siamo partite forti, loro hanno avuto una buona reazione e noi siamo riuscite ad avere una seconda reazione per passare nuovamente in vantaggio. È un buon segnale: la squadra c’è e vuole fare bene».

Il pareggio per 1-1 sposta adesso la semifinale in Romagna. Sabato prossimo Saronno e Forlì torneranno una di fronte all’altra per gara 3 e, se necessaria, gara 4; l’eventuale decisiva gara 5 è prevista domenica.

Rotondo si aspetta un confronto ancora equilibrato: «A Forlì mi aspetto due gare altrettanto toste. È già la seconda settimana consecutiva che giochiamo contro di loro, quindi ormai sia noi sia loro ci conosciamo abbastanza bene».

La rivalità fra le due formazioni si è infatti riaccesa appena una settimana prima dei playoff, quando Forlì aveva superato Saronno 5-3 nella semifinale della Coppa Italia. Ora la posta in palio è ancora più alta: l’accesso alla finale per lo scudetto.

«È divertente arrivare a questo punto della stagione e giocare delle belle partite, con il pubblico e in casa. È bello giocare così e sono sicura che saranno due gare molto divertenti anche a Forlì», conclude Alessandra Rotondo.

06092026