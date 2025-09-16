news

SOLARO – Nella serata di mercoledì 10 settembre è stato effettuato un intervento straordinario di contrasto all’insetto infestante Ifantria americana sul territorio comunale. L’azione ha interessato diverse aree verdi di Solaro: il parco di via Volontari del Sangue (con il parcheggio esterno), via Mercato nella zona del Villaggio Brollo, via Edison all’altezza del civico 52, via Tasso e le aree verdi limitrofe, il parco di Villa Borromeo con particolare attenzione al morus gelso storico, via Rovereto, corso Berlinguer e l’area verde del Parco del Pero in fiore, oltre al Parco Vita e alle scuole di via San Francesco, dove si è intervenuti anche contro la popillia japonica.

L’assessore all’Ambiente Serena Nasta ha spiegato: “Siamo qui questa sera con Cooperativa Ufficina, che da diversi anni si occupa della cura del verde sul territorio di Solaro. Stanno effettuando un trattamento straordinario rispetto alla presenza dell’ifantria americana, un insetto infestante segnalato anche da diversi cittadini. Non si tratta di nulla di pericoloso, i cittadini possono stare tranquilli, ma è bene intervenire per aiutare le piante a rinforzarsi”.

Accanto a lei, il tecnico specializzato Fabio Giaquinto della Cooperativa Sociale Officina Onlus ha illustrato la natura del problema: “L’ifantria americana è una farfalla notturna bianca con puntini neri, ma il problema è nel bruco, che non è urticante per le persone ma è molto infestante. Crea nidi bianchi, simili al cotone, al cui interno ci sono fino a 200 larve che si nutrono delle foglie indebolendo l’albero fino a portarlo, nei casi gravi, anche alla morte”.

Il trattamento realizzato è a base di prodotti naturali: “Si tratta di un bacillo che contrasta l’insetto e di precipitivi che rafforzano le piante – ha aggiunto Giaquinto – in modo da renderle più resistenti anche ad altre possibili infezioni negli anni successivi”.

La cooperativa, ha ricordato Nasta, porta avanti anche un forte impegno sociale: “Per noi è un valore aggiunto. Qui a Solaro, grazie ai servizi comunali, è stato possibile inserire una persona in un percorso di riscatto sociale attraverso il lavoro”.

Il Comune invita i cittadini che dovessero riscontrare la presenza dell’insetto nel proprio giardino a contattare l’ufficio tecnico, che mantiene una mappatura costantemente aggiornata.

