SARONNO – “Spero che insieme si possa costruire una Saronno un migliore”: è questo uno dei passaggi più significativi del breve discorso che Rienzo Azzi, candidato sindaco, ha rivolto alla comunità srilankese di Saronno durante la festa di Capodanno organizzata all’oratorio Regina Pacis.

Azzi ha condiviso il video del suo intervento sulla propria pagina elettorale, sottolineando il valore dell’incontro e il clima di festa che ha trovato partecipando all’evento. “È un onore essere qui stasera tra voi, vedere tante persone che sorridono è qualcosa che davvero riempie il cuore” ha detto, ringraziando per l’invito e per l’accoglienza ricevuta.

L’evento ha rappresentato un momento di dialogo e vicinanza tra le istituzioni locali e la comunità srilankese presente in città. “Mi avete già chiamato sindaco, spero che sia un augurio positivo” ha aggiunto Azzi, concludendo il suo saluto tra gli applausi dei presenti.

Il candidato ha colto l’occasione per ribadire l’impegno a lavorare insieme a tutte le componenti della società per migliorare la qualità della vita a Saronno.

