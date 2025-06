news

SARONNO – Mattinata di mercato con una presenza d’eccezione in centro a Saronno: il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino è arrivato per sostenere Ilaria Pagani in vista del ballottaggio di domenica e lunedì.

Passeggiando tra i banchi e incontrando cittadini e commercianti, Majorino ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “Sono convinto che Ilaria Pagani è davvero la scelta giusta per Saronno, perché è una città che conosce molto bene. È una persona concreta, che si batte con forza per i propri principi e valori. Non viene dalla luna, è molto costruttiva. Insomma, credo davvero che sia la soluzione migliore per questa città e quindi sono molto felice di essere qui a sostenerla”.

Un endorsement che arriva nel pieno degli ultimi giorni di campagna elettorale, dopo quello della neo sindaca di Genova Silvia Salis con i candidati che stanno intensificando la loro presenza sul territorio per incontrare i saronnesi e convincerli a recarsi alle urne.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09