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SARONNO – Non solo acqua ma anche detriti e fango nel sottopasso di via Primo Maggio dopo il maltempo che oggi, martedì 2 giugno, ha colpito la città.

Le immagini e il video dall’alto inviati da un lettore mostrano con chiarezza la situazione del sottopassaggio nelle ore successive all’allagamento. La carreggiata appare coperta dai detriti trascinati dalla pioggia, con rami, materiale accumulato e fango che rendono evidente la forza del temporale.

Il sottopasso è stato tra i punti più colpiti della rete viaria cittadina insieme a quello di via Milano. Anche questa volta si è rivelato fondamentale l’intervento preventivo della polizia locale che ha chiuso gli accessi prima che la situazione peggiorasse, evitando la presenza di veicoli bloccati o automobilisti in difficoltà.

Le immagini documentano così non solo l’allagamento ma anche i segni lasciati dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato Saronno.

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Maltempo a Saronno, sottopassi allagati e case Aler piene d’acqua al Matteotti: foto e video

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