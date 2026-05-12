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SARONNO – Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, al confronto e al supporto per cittadini e famiglie apre in città con l’inaugurazione del Centro Arcobaleno, prevista martedì 12 maggio alle 19 in via San Giacomo 6. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Saronno e Arcigay Varese ed è inserita nel programma dello Spring Pride.

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Il nuovo centro vuole diventare un punto di riferimento per tutto il territorio, con particolare attenzione all’accoglienza e all’orientamento. Non sarà rivolto esclusivamente alle persone LGBTQIA+, ma si propone come uno spazio aperto a tutti, dove già opera il Centro per la Famiglia dell’Ambito Sociale del Saronnese.

L’obiettivo è offrire un luogo protetto e senza pregiudizi dove famiglie, genitori e cittadini possano trovare ascolto, supporto e informazioni. Il centro sarà inoltre uno spazio di incontro e confronto per chi vive situazioni di difficoltà o desidera semplicemente un punto di riferimento sul territorio.

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A sottolineare il valore del progetto è l’assessore alle Pari opportunità Laura Sasso: “Il Centro Arcobaleno rappresenta un luogo di dialogo e ascolto aperto alla comunità. Crediamo che creare spazi inclusivi significhi costruire una città più attenta alle persone e ai loro bisogni”.

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e segnerà uno dei momenti centrali dello Spring Pride saronnese.

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