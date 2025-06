news

SARONNO – Una domenica di festa, con oltre 250 iscritti, tantissimi bambini, famiglie, passeggini e anche qualche amico a quattro zampe: la StraMatteotti 2025 si è confermata un grande successo di partecipazione e spirito di comunità. L’iniziativa, promossa da Il Gabbiano Odv con il patrocinio del comune di Saronno, ha animato le vie del quartiere con una camminata di 4 chilometri all’insegna del movimento, del divertimento e della condivisione.

Dalla piazza al centro di via Amendola è partita un’energia contagiosa. Tra i corridori anche la sindaca Ilaria Pagani e i consiglieri comunali Francesco Licata, Mauro Rotondi e Augusto Airoldi, insieme all’ex assessore Francesca Pozzoli, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni per le iniziative che fanno bene al territorio.

Complice l’ottima organizzazione, tutto si è svolto in un clima sereno e partecipato: adulti e bambini hanno camminato fianco a fianco lungo il percorso, applauditi e sostenuti anche dai volontari presenti lungo le strade. A fare da cornice, esibizioni musicali, balli, attività per i più piccoli e food truck per pranzare insieme all’aperto.

Una mattinata che ha unito generazioni e sensibilità diverse, confermando l’impegno de Il Gabbiano Odv nel promuovere socialità, inclusione e benessere.

StraMatteotti, una festa di quartiere: in 250 per camminare insieme, le foto

