SARONNO- E’ stata un’edizione da record per la Strasaronno la gara organizzata dalla Cls per sostenere il proprie attività che ha visto oggi, domenica 29 settembre, mettersi in gioco famiglie, scuole e associazioni per un totale, compresi gli appassionati della competitiva, di 2430 persone.

Ecco qui il video realizzato con il drone da Stefano Bergamini che racconta la grande partecipazione.

