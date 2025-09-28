news

SARONNO – Una festa di sport e comunità con 2.500 partecipanti ha animato la Strasaronno nella mattinata di domenica. Il sole ha accompagnato l’evento, che ha visto la partenza alle 9.30 davanti alla sede della Cls con due percorsi: i 700 iscritti alla competitiva di 10 chilometri e i 1.800 che hanno scelto la non competitiva di 5 chilometri.

Tante le autorità presenti. La sindaca Ilaria Pagani ha dato il via alla corsa, insieme agli assessori Mattia Cattaneo, Mauro Lattuada e Lucy Sasso, mentre il presidente del consiglio comunale Francesco Licata si è messo in gioco correndo la 10 chilometri, così come il consigliere comunale Mauro Rotondi. Tra i partecipanti alla 5 chilometri si sono visti l’ex sindaco Augusto Airoldi e l’ex assessore Gabriele Musarò, mentre il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone ha garantito partecipato come alpino al servizio d’ordine.

Un ruolo centrale lo hanno avuto anche le famiglie, tantissime quelle che hanno scelto di trascorrere la mattinata insieme tra sport e divertimento. Numerosi i bambini hanno percorso i cinque chilometri con genitori e nonni, trasformando la gara in una vera camminata comunitaria. Importante anche la partecipazione delle scuole cittadine, presenti con classi, insegnanti e gruppi organizzati che hanno portato entusiasmo e colore. Non sono mancati poi i gruppi di amici e le società sportive locali, che hanno reso la Strasaronno un’occasione di incontro tra appassionati di corsa e semplici amatori, creando un’atmosfera vivace e accogliente lungo tutto il percorso.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta il suo ruolo di evento simbolo per Saronno, capace di unire sportivi, famiglie e istituzioni in una giornata all’insegna del movimento e della condivisione.

