SARONNO – Un’edizione da record con 2.500 partecipanti e la prospettiva, già dal prossimo anno, di superare quota 3.000 iscritti. La Strasaronno si è confermata ieri uno degli eventi più attesi e partecipati in città, capace di richiamare atleti, famiglie e appassionati.

La sindaca Ilaria Pagani, presente alla partenza davanti alla sede della Cls, ha salutato i partecipanti ricordando il successo della manifestazione: “So che siete in sold out, significa che qui siamo 2.500 persone, ma altre 500 avrebbero potuto iscriversi tra ieri e oggi. Direi che questo è ormai un appuntamento consolidato”.

Pagani ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno e sottolineato l’importanza di pensare a spazi più ampi per il futuro: “Non è scontato riuscire a organizzare una cosa così grande in una città e in uno spazio ristretto come questo. L’anno prossimo cercheremo di trovare luoghi più consoni per accogliere ancora più persone”.

Un messaggio di entusiasmo che lascia immaginare, per la prossima edizione, il traguardo delle 3.000 iscrizioni.

