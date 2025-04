news

SARONNO – “Una grossa quantità di sostanza oleosa, simile alla nafta, è finita nel Lura stamattina, verosimilmente verso le 9”. L’ex assessore Franco Casali documenta in un video la situazione sotto il ponte di via don Bellavista, al confine tra Saronno e Rovello Porro. Il materiale inquinante, spiega Casali, “potrebbe essere stato sversato molto a monte” e “sta già creando seri problemi alla fauna e alla flora del torrente”.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Saronno e diversi volontari per salvare alcune anatre.

“Ho subito informato della situazione molto problematica il direttore del Parco del Lura e l’ufficio Ambiente del Comune di Saronno”, aggiunge Casali, che sottolinea come siano già in corso interventi per cercare di limitare i danni ambientali.

