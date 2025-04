news

SARONNO – Sono partiti nel pomeriggio di lunedì i rilievi ambientali di Arpa Lombardia nel torrente Lura, dopo la segnalazione di uno sversamento. I tecnici hanno effettuato i prelievi in diversi punti del corso d’acqua, con l’obiettivo di analizzare la qualità dell’acqua e individuare eventuali fonti di inquinamento.

Accanto a questa attività, come spesso accade in situazioni simili, è stato fondamentale il supporto della Protezione civile di Saronno, mobilitata per affiancare i tecnici e contribuire alle operazioni di monitoraggio e prevenzione.

La Pro-Civ Saronno è stata allertata alle 13,45 e alle 14,30 una squadra composta da tre volontari era già presente lungo il torrente. I volontari si sono occupati del controllo della fauna e della verifica dello stato delle sponde, attività importanti per valutare gli effetti dello sversamento sull’ambiente naturale.

Alle 17,30 altri due volontari sono intervenuti per dare il cambio ai colleghi, proseguendo l’impegno sul campo. Si sono dedicati alla posa dei salsicciotti assorbenti sotto al ponticello di via Carlo Marx, per contenere l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti, e hanno seguito da vicino l’attività dei funzionari Arpa, supportandoli nella gestione delle operazioni.

Il servizio si è concluso alle 20,30, al termine di una giornata intensa, che ancora una volta ha mostrato l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e volontariato per la tutela del territorio.

