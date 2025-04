news

SARONNO – Una scia nera e oleosa ha attraversato questa mattina il centro cittadino lungo il torrente Lura, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Il fenomeno è stato accompagnato da un forte odore di idrocarburi, particolarmente intenso nei tratti in cui il torrente non è tombinato, rendendo evidente la gravità dello sversamento.

L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, lunedì 28 aprile, quando una prima segnalazione è arrivata dal ponte di Rovello Porro: qui alcuni volontari, notando il colore anomalo dell’acqua, sono intervenuti per soccorrere un’anatra rimasta intrappolata nella sostanza inquinante. Le prime ricostruzioni fanno risalire l’origine dello sversamento alla zona industriale di Rovellasca, ma sono in corso accertamenti per individuare con precisione la fonte.

Al momento, l’odore pungente di idrocarburi è ancora percepibile in diversi punti lungo il corso del Lura. Sul posto sono attesi ulteriori interventi per monitorare la situazione ambientale. In corso le indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità.

