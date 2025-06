news

SARONNO – “Sono sicuro che Rienzo sarà un ottimo sindaco”. Con queste parole si conclude il videomessaggio di sostegno che Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, ha voluto rivolgere ai cittadini di Saronno in vista del ballottaggio di domenica 9 e lunedì 10 giugno.

Tajani ha espresso il pieno appoggio al candidato del centrodestra Rienzo Azzi, definendolo “un professionista serio” e “un amministratore esperto” in grado di guidare la città. “Dio sa quanto bisogno c’è di tutelare la nostra salute – ha dichiarato Tajani – Rienzo è un professionista del settore e potrà governare bene Saronno”.

Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato alcuni dei temi chiave della campagna elettorale, a partire dalla sicurezza, che – ha promesso – sarà garantita con una “forte azione” grazie anche al sostegno del governo. Spazio anche alla cultura e allo sport, con particolare attenzione al ruolo sociale delle attività rivolte alle famiglie.

Tajani ha evidenziato anche le opportunità legate alla vicinanza con Milano, “una grande occasione per eventi legati al settore della moda e alla valorizzazione del saper fare italiano, un fiore all’occhiello della nostra economia”.

Un appello deciso anche alla partecipazione al voto: “È importante che tutti quanti vadano a votare – ha ribadito – chi non vota ha sempre torto. Tutti coloro che hanno votato al primo turno devono tornare alle urne e convincere anche chi è rimasto a casa”.

Il messaggio si è concluso con parole di fiducia: “Saronno sarà ben governata, la sosterremo anche da Roma. Sono convinto che Rienzo farà bene, anzi benissimo. Sarà un ottimo sindaco”.

