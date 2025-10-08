news

SARONNO – “Dopo quello che ad inizio anno è stato oggetto di ribalta di cronaca locale e non solo, ovvero la notizia di ammanchi considerevoli accertati per la Fondazione Cultura Giuditta Pasta (il teatro di Saronno), che riguardano il periodo tra il 2017 e il 2023, ed attualmente ancora in fase di procedimenti giudiziari, non solo nessuno dell’amministrazione comunale ha pensato di aggiornare l’opinione pubblica”.

E’ la presa di posizione, nell’ultimo consiglio comunale, di Luca Amadio consigliere comunale indipendente che riaccende i riflettori sul tema del teatro del suo presente, del suo futuro ma anche della vicenda giudiziaria “su cui l’amministrazione non ha fornito informazioni sugli sviluppi ma neanche sulla situazione patrimoniale della Fondazione”

“La Giunta Comunale ha persino deliberato di escluderla dall’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” – rincara Amadio – e di fatto dal bilancio consolidato. Per dimostrare nei fatti la trasparenza politica si deve avere il coraggio di non posizionarsi dietro la contabilità, i tecnicismi e le interpretazioni degli uffici. La nostra città ha bisogno di un’amministrazione chiara, determinata e partecipativa. Spero che il trend svolti nell’immediato, avendo sempre come obiettivo il bene comune”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09