SARONNO – Per il secondo anno consecutivo TEDx torna a Saronno. Dopo l’esordio al Prealpi, l’evento approda al Teatro Giuditta Pasta domenica 25 maggio con un pomeriggio all’insegna delle idee che meritano di essere condivise. A raccontare tutto quello che c’è da sapere sono Stefania Bianco, founder e licensee, e Luca Signori, co-founder, che insieme a un team di volontari stanno curando ogni dettaglio della manifestazione.

Che cos’è TEDx e da dove nasce questo progetto?

“TEDx è la declinazione locale e indipendente del format TED, nato in California nel 1984. Oggi si contano più di 3400 eventi TEDx ogni anno nel mondo, tutti organizzati da volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per creare momenti di confronto e ispirazione. Anche Saronno, con TEDxSaronno, fa parte di questa grande rete internazionale.”

Qual è il tema di quest’anno?

“PLAN@B: una crasi tra ‘Piano B’ e ‘Pianeta B’. Vogliamo riflettere su cosa significhi ripensare il proprio percorso e immaginare un futuro alternativo, che sia per il singolo o per l’intera collettività. Un invito a trasformare le difficoltà in nuove opportunità, a trovare soluzioni innovative quando le strade più battute sembrano chiuse.”

Come verrà sviluppato il tema durante l’evento?

“Sul palco saliranno dieci speaker, selezionati e affiancati da un team di coach professionisti. Ognuno di loro interpreterà il tema secondo la propria esperienza e prospettiva. Abbiamo voluto una scaletta varia e coinvolgente, che toccherà ambiti molto diversi: dallo sport all’intelligenza artificiale, dall’economia alla cura delle relazioni.”

Qualche anticipazione sugli speaker?

“Possiamo dire che ci saranno, tra gli altri, una pallavolista professionista, un docente universitario che affronterà il tema dell’intelligenza artificiale, e relatori che parleranno di economia della cura. Ogni intervento è pensato per offrire un punto di vista diverso, innovativo, e stimolante.”

Che impatto ha un evento come questo su una città come Saronno?

“È una contaminazione positiva. TEDx porta in città idee che arrivano da tutto il mondo, ma anche la possibilità di far emergere talenti e riflessioni locali. Saronno diventa così parte di una community che supera i confini, promuovendo un confronto aperto e costruttivo su temi attuali.”

Chi c’è dietro l’organizzazione dell’evento?

“Un gruppo affiatato di volontari che lavora da mesi per curare ogni aspetto: la comunicazione, la logistica, la scelta degli speaker, l’allestimento e l’accoglienza. È un lavoro di squadra che si fonda sulla passione e sulla voglia di offrire qualcosa di significativo alla comunità.”

Come si partecipa all’evento?

“È molto semplice: basta collegarsi al nostro sito ufficiale o ai nostri profili social (Facebook, Instagram, LinkedIn) per acquistare il biglietto. Ci sono ancora posti disponibili. Vi aspettiamo tutti domenica 25 maggio al Teatro Giuditta Pasta per vivere insieme questa esperienza.”