VARESE – Un robot umanoide tra i protagonisti dell’incontro “Terziario Donna 5.0 – Parliamo di Intelligenza artificiale”, promosso da Terziario Donna Uniascom Confcommercio Varese lunedì 4 maggio: al centro la sfida dell’innovazione nelle piccole e medie imprese.

Ospite d’onore il robot sviluppato da VHIT di Offanengo, azienda del settore automotive, esempio concreto di come intelligenza artificiale, digitalizzazione e robotica possano migliorare produttività ed efficienza industriale. La dimostrazione ha mostrato capacità di movimento, adattamento e raccolta dati, segnando un passo avanti rispetto alla robotica tradizionale.

Durante l’incontro è stato evidenziato come queste tecnologie siano già applicabili anche nelle realtà locali, non solo nei grandi gruppi. Spazio quindi a strumenti operativi, gestione dei dati e nuove modalità di lavoro, con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive.

Dal confronto è emerso un messaggio chiaro: innovazione e automazione non sostituiscono il lavoro, ma lo trasformano, aprendo nuove opportunità anche per il tessuto economico del territorio.

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