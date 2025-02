news

SARONNO – “Partita non bella, complicata nella quale c’è il rimmarico per i tre punti mancati. Sappiamo che dobbiamo lavorare, in questa fase senza guardare i risultati degli altri ma sono punti pesanti che lasciamo per stare che invece possono darti quella voglia e determinazione per cercare di stare in alto. Al Casteggio interessava ottenere punti e c’è riuscito, abbiamo rischiato poco o niente ma abbiamo comunque subito un gol, sono episodi che possono diventare determinanti”. Così il vice allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo (mister Fiorenzo Roncari è squalificato) commenta il pari casalingo di questo pomeriggio con il Casteggio.

Si è giocato allo stadio Colombo Gianetti per la 23′ giornata del campionato di Eccellenza, finale 1-1.

Il tabellino

Fbc Saronno-Casteggio 1-1

FBC SARONNO (4-4-2): Tucci; Ortolani, Bello (25’ st Ruschena), Fasoli, Alletto; Sironi (11’ st Cabezas), Favilla (41’ st Proserpio), Papasodaro (11’ st Pedrocchi), Schingo (44’ st Brenicci); Mammetti, Locati. A disposizione Cataldi, Pandini, Ciceri, Ferrari. All. Tibaldo.

CASTEGGIO (4-3-3): Murriero; Cavallieri, Bernini, Arbasini, Torre; Moltini (28’ st Eshja), Provasio, Di Raco (27’ st Bargiggia); De Stradis (44’ st Pacelli), Citterio (18’ st Speroni), Buscaglia. A disposizione Masottino, Borlone, D’Aprati, Barbieri, Pepe, Pacelli. All. Barbieri.

Arbitro: Masper di Bergamo (Stracquadani di Seregno e Houjjaji di Treviglio).

Marcatori: 31’ pt Mammetti (S), 36’ pt Citterio (Ca).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 9-1 Fbc Saronno. Ammoniti Sironi e l’allenatore ospite Barbieri. Recupero 1-4.

Risultati

23′ giornata: Cinisello-Ispra 3-1, Fbc Saronno-Casteggio 1-1, Legnano-Mariano 1-0, Rhodense-Pavia 1-0, Robbio Libertas-Solbiatese 0-1, Sedriano-Lentatese 0-1, Vergiatese-Ardor Lazzate 1-0, Caronnese-Sestese 2-2, posticipo Meda-Base 96 Seveso.

Classifica

Solbiatese 50 punti, Rhodense e Mariano 49, Oavia 47, Caronnese 45, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Sestese 29, Vergiatese 28, Cinisello 27, Lentatese 26, Legnano, Sedriano e Meda 25, Casteggio 22, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.

